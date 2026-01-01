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Фильмография
Шейн Заза
Shane Zaza
Киноафиша
Персоны
Шейн Заза
Шейн Заза
Shane Zaza
Дата рождения
8 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Великобритания, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.5
В тени вечной красоты
(2014)
8.4
Счастливая долина
(2014)
8.3
Большие мальчики
(2022)
Фильмография Шейн Заза
7.4
Из лучших побуждений
драма
2023, Великобритания
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ООО «А сериал»
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5.7
Пара по соседству
драма, триллер
2023, Великобритания
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8.3
Большие мальчики
комедия
2022, Великобритания
7.4
Все, что я знаю о любви
драма, мелодрама, комедия
2022, Великобритания
6.1
Вторжение
драма, фантастика
2021, США
6.7
Лондон убивает
драма, криминал
2019, Великобритания
8.4
Счастливая долина
драма, криминал
2014, Великобритания
8.5
В тени вечной красоты
Behind the Beautiful Forevers
спектакль
2014, Великобритания
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