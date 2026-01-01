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Шейн Заза Shane Zaza
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Шейн Заза

Shane Zaza

Дата рождения
8 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Великобритания, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

В тени вечной красоты 8.5
В тени вечной красоты (2014)
Счастливая долина 8.4
Счастливая долина (2014)
Большие мальчики 8.3
Большие мальчики (2022)

Фильмография Шейн Заза

Из лучших побуждений 7.4
Из лучших побуждений
драма 2023, Великобритания
Пара по соседству 5.7
Пара по соседству
драма, триллер 2023, Великобритания
Большие мальчики 8.3
Большие мальчики
комедия 2022, Великобритания
Все, что я знаю о любви 7.4
Все, что я знаю о любви
драма, мелодрама, комедия 2022, Великобритания
Вторжение 6.1
Вторжение
драма, фантастика 2021, США
Лондон убивает 6.7
Лондон убивает
драма, криминал 2019, Великобритания
Счастливая долина 8.4
Счастливая долина
драма, криминал 2014, Великобритания
В тени вечной красоты 8.5
В тени вечной красоты Behind the Beautiful Forevers
спектакль 2014, Великобритания
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