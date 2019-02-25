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Постер сериала Лондон убивает
Постер сериала Лондон убивает
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Лондон убивает

Лондон убивает (2019 - 2023)

London Kills 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Лондон убивает» – это детективная драма о расследованиях элитной британской команды детективов. Инспектор Дэвид Брэдфорд с трудом переживает потерю супруги. Он временно отходит от дел, не сумев раскрыть ее похищение и, возможно, убийство. Однако через несколько лет происходит похожее преступление, и Дэвид решает вернуться к своим обязанностям. Это расстраивает его конкурентку – сержанта Вивьен Коул, которая руководила следственным отделом в его отсутствие. Теперь этим двоим предстоит работать вместе.

В ролях
В ролях
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой
Стив Джон Шеперд
Хьюго Спир
Хьюго Спир
Sharon Small
Бэйли Патрик
Дженни Жак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Лондон убивает - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 5 эпизодов
 
Лондон убивает - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 5 эпизодов
 
Лондон убивает - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 5 эпизодов
 
Лондон убивает - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 5 эпизодов
 
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