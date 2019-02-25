Сериал «Лондон убивает» – это детективная драма о расследованиях элитной британской команды детективов. Инспектор Дэвид Брэдфорд с трудом переживает потерю супруги. Он временно отходит от дел, не сумев раскрыть ее похищение и, возможно, убийство. Однако через несколько лет происходит похожее преступление, и Дэвид решает вернуться к своим обязанностям. Это расстраивает его конкурентку – сержанта Вивьен Коул, которая руководила следственным отделом в его отсутствие. Теперь этим двоим предстоит работать вместе.