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Крэйг Паркинсон
Craig Parkinson
Киноафиша
Персоны
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон
Craig Parkinson
Дата рождения
11 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Блэкпул, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Крэйга Паркинсона
Родился 11 марта 1976 года. Блэкпул, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.7
По долгу службы
(2012)
8.1
Книжный магазин Блэка
(2000)
8.0
Отбросы
(2009)
Фильмография Крэйга Паркинсона
7.3
Разбойница Нелл
боевик, приключения, фэнтези
2024, Великобритания
5.9
Зимний король
драма, исторический
2023, США
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боевик, комедия, триллер
2021, Великобритания
7.5
Игра родом из Англии
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2020, Великобритания
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