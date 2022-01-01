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Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон
Craig Parkinson
О персоне
Фильмография
Крэйг Паркинсон
Craig Parkinson
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Дата рождения
11 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Блэкпул, Англия, Великобритания
Рост
195 см
Биография Крэйга Паркинсона
Родился 11 марта 1976 года. Блэкпул, Англия, Великобритания.
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Фильмография Крэйга Паркинсона
Палачи
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Цветок в пустыне
драма
2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.0
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