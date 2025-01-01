Меню
Персоны
Генндий Тартаковский
Награды
Награды и номинации Генндия Тартаковского
Genndy Tartakovsky
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Individual Achievement in Animation
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
