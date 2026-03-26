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6.2
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Ungrateful Beings
6.2
Ungrateful Beings
, 2025
Ungrateful Beings
Чехия, Польша, Словения, Хорватия / драма, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.2
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В ролях
Бэрри Уорд
David
Dexter Franc
Klara
Барбара Бобулова
Laura
Timon Sturbej
Denis
Antonín Chmela
Theo
Режиссер
Олмо Омерзу
Сценарист
Kasha Jandácková
,
Олмо Омерзу
,
Nebojsa Pop Tasic
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия / Польша / Словения / Хорватия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
26 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026
Чехия
Сборы в мире
$6 557
Производство
Endorfilm
Другие названия
Ungrateful Beings, Nehvaležna bitja, Nezahvalna bića, Pour Klára
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 24 марта 2026
Отзывы о фильме
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