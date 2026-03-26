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Постер фильма Ungrateful Beings
6.2
Киноафиша Фильмы Ungrateful Beings
6.2

Ungrateful Beings

, 2025
Ungrateful Beings
Чехия, Польша, Словения, Хорватия / драма, триллер / 18+
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Постер фильма Ungrateful Beings
6.2
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Не пойду 0

В ролях

Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
David
Dexter Franc
Klara
Барбара Бобулова
Барбара Бобулова
Laura
Timon Sturbej
Denis
Antonín Chmela
Theo
Режиссер Олмо Омерзу
Сценарист Kasha Jandácková, Олмо Омерзу, Nebojsa Pop Tasic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Польша / Словения / Хорватия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026 Чехия
Сборы в мире $6 557
Производство Endorfilm
Другие названия
Ungrateful Beings, Nehvaležna bitja, Nezahvalna bića, Pour Klára

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о фильме

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