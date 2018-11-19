Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу СеняФедя
Постер к сериалу СеняФедя
Постер к сериалу СеняФедя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
Киноафиша Сериалы СеняФедя
СеняФедя (2018 - …) СеняФедя 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 29 часов 36 минут
О чем сериал

«СеняФедя» — это комедийная история о двух уже известных зрителям поварах, Арсении и Федоре, которые увольняются из шикарного ресторана в отеле и решают стать предпринимателями. Приятели открывают фуд-трак с забавным названием, однако не все идет по их плану, а тем более конкуренты не в восторге от новых соперников. Кроме того, из-за приключений на колесах Чуганин теперь реже может видеться с любимой женой и сыновьями, а ловелас Юрченко впервые начинает задумываться о семье.

СеняФедя - тизер пятого сезона
СеняФедя
тизер пятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин Арсений Андреевич Чуганин
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин Фёдор Михайлович Юрченко
Анна Бегунова
Анна Бегунова Марина Антоновна Чуганина, жена Сени
Леся Кудряшова
Леся Кудряшова
Галина Коньшина
Галина Коньшина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
СеняФедя - Сезон 1 Сезон 1
2018, 11 эпизодов
 
СеняФедя - Сезон 2 Сезон 2
2019, 12 эпизодов
 
СеняФедя - Сезон 3 Сезон 3
2019, 17 эпизодов
 
СеняФедя - Сезон 4 Сезон 4
2020, 17 эпизодов
 
СеняФедя - Сезон 5 Сезон 5
2021, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 19 января 2018 года. Сезон состоял из 11 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло пять полностью завершенных сезона.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Леся Кудряшова, Галина Коньшина.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши