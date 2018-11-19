«СеняФедя» — это комедийная история о двух уже известных зрителям поварах, Арсении и Федоре, которые увольняются из шикарного ресторана в отеле и решают стать предпринимателями. Приятели открывают фуд-трак с забавным названием, однако не все идет по их плану, а тем более конкуренты не в восторге от новых соперников. Кроме того, из-за приключений на колесах Чуганин теперь реже может видеться с любимой женой и сыновьями, а ловелас Юрченко впервые начинает задумываться о семье.