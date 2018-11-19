«СеняФедя» — это комедийная история о двух уже известных зрителям поварах, Арсении и Федоре, которые увольняются из шикарного ресторана в отеле и решают стать предпринимателями. Приятели открывают фуд-трак с забавным названием, однако не все идет по их плану, а тем более конкуренты не в восторге от новых соперников. Кроме того, из-за приключений на колесах Чуганин теперь реже может видеться с любимой женой и сыновьями, а ловелас Юрченко впервые начинает задумываться о семье.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 19 января 2018 года. Сезон состоял из 11 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышло пять полностью завершенных сезона.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Леся Кудряшова, Галина Коньшина.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+