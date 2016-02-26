Меню
Летний лагерь - трейлер
Летний лагерь. Трейлер

Летний лагерь. Трейлер

Дата публикации: 26 февраля 2016
Летний лагерь – В поисках веселья и новых впечатлений, четверо молодых американцев устраиваются вожатыми в летний лагерь в Европе. Они готовы ко многому из ожидаемого: всевозможные насекомые, бессонные ночи и даже дети-хулиганы… Но совсем не к тому, что это лето может стать последним в их жизни. Как только они прибывают к месту назначения, в лагере вспыхивает странная эпидемия, и вирус, вызывая у зараженных приступы дикой ярости, превращает всех вокруг в буйных сумасшедших, погружая в спираль безумия.
5.1 Летний лагерь
Летний лагерь ужасы, 2015, США / Испания
