В центре событий оказывается мужчина, который приходит в себя посреди загородной трассы после ДТП и понимает, что ничего не помнит о своем прошлом. Обнаружившие его сотрудники правоохранительных органов выясняют, что он – известный юрист и профессор местного университета Хуан Элиас. Но есть одна загвоздка: в одном автомобиле с ним на момент столкновения была юная девушка – его племянница. Она пропала, и в ее похищении считают виновным Хуана. Чтобы доказать свою непричастность, он должен вспомнить, что случилось.