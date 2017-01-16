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Постер к сериалу Я знаю, кто ты
Постер к сериалу Я знаю, кто ты
Постер к сериалу Я знаю, кто ты
Постер к сериалу Я знаю, кто ты
Постер к сериалу Я знаю, кто ты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Я знаю, кто ты

Я знаю, кто ты (2017 - 2017)

Sé quién eres 16+
Год выпуска 2017
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал Telecinco
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается мужчина, который приходит в себя посреди загородной трассы после ДТП и понимает, что ничего не помнит о своем прошлом. Обнаружившие его сотрудники правоохранительных органов выясняют, что он – известный юрист и профессор местного университета Хуан Элиас. Но есть одна загвоздка: в одном автомобиле с ним на момент столкновения была юная девушка – его племянница. Она пропала, и в ее похищении считают виновным Хуана. Чтобы доказать свою непричастность, он должен вспомнить, что случилось.

В ролях
В ролях
Антонио Дечент
Нанчо Ново
Бланка Портильо
Аида Фольч
Франсеск Гарридо
Алекс Моннер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я знаю, кто ты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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