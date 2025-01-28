Женщина, планирующая идеальную свадьбу своей сестры, и отец будущей молодой невесты узнают, что у них забронировано одно и то же место на две свадьбы на удаленном курорте на острове у побережья Каролины. Когда обе стороны решают разделить небольшое помещение, начинается хаос, и наши герои начинают сталкиваться с собственной неуверенностью, узнавая больше о себе.