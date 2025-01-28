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5.6

Вы сердечно приглашены

, 2025
You're Cordially Invited
США / комедия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Вы сердечно приглашены
5.6
Пойду 0
Не пойду 0
Вы сердечно приглашены - Трейлер
Вы сердечно приглашены  Трейлер

О фильме

Женщина, планирующая идеальную свадьбу своей сестры, и отец будущей молодой невесты узнают, что у них забронировано одно и то же место на две свадьбы на удаленном курорте на острове у побережья Каролины. Когда обе стороны решают разделить небольшое помещение, начинается хаос, и наши герои начинают сталкиваться с собственной неуверенностью, узнавая больше о себе.

В ролях

Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Jim
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Margot
Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан
Jenni
Мередит Хагнер
Мередит Хагнер
Neve
Джимми Татро
Джимми Татро
Dixon
Рори Сковел
Рори Сковел
Colton
Рамона Янг
Рамона Янг
Kelly
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер
Фортун Феймстер
Фортун Феймстер
Селия Уэстон
Селия Уэстон
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Режиссер Николас Столлер
Сценарист Николас Столлер
Композитор Майкл Эндрюс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 января 2025
Премьера в мире 28 января 2025
Производство Amazon MGM Studios, Big Indie Pictures, Gloria Sanchez Productions
Другие названия
You're Cordially Invited, Cordialmente invitados, ¡Estáis cordialmente invitados!, Casamentos Cruzados, Está Cordialmente Convidado, Ihr seid herzlich eingeladen, La otra boda, Olete lahkelt kutsutud, Serdecznie zapraszamy, Sizi De Aramızda Görmekten Mutluluk Duyarız, Szeretettel meghívjuk, Un matrimonio di troppo, Vous êtes cordialement invités, You Are Cordially Invited, Вы сердечно приглашены, 囍宴鬧雙胞, 真心を込めて招待します, Сердечно Приглашены, 热情邀约, Cordialmente Convidados, Youre Cordially Invited

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Вы сердечно приглашены - Трейлер
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Отзывы о фильме

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