«Могучие» — многосерийное анимационное шоу, созданное компанией Dreamworks для стриминговой платформы Hulu. Премьера пилотного эпизода пройдет осенью 2020 года. Главные герои сериала — антропоморфные клубника, палка, лист и камень. Друзья живут вместе на грязном и неухоженном дворе, расположенном возле дома трех не очень опрятных людей. Герои убеждены, что огромные существа, проживающие неподалеку, являются богами. В каждом эпизоде сериала клубника, камень, палка и лист делают важные жизненные открытия и в целом пытаются быть счастливыми.