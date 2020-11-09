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Постер к сериалу Могучие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Могучие
Могучие (2020 - …) The Mighty Ones
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 7 часов 40 минут
О чем сериал

«Могучие» — многосерийное анимационное шоу, созданное компанией Dreamworks для стриминговой платформы Hulu. Премьера пилотного эпизода пройдет осенью 2020 года. Главные герои сериала — антропоморфные клубника, палка, лист и камень. Друзья живут вместе на грязном и неухоженном дворе, расположенном возле дома трех не очень опрятных людей. Герои убеждены, что огромные существа, проживающие неподалеку, являются богами. В каждом эпизоде сериала клубника, камень, палка и лист делают важные жизненные открытия и в целом пытаются быть счастливыми.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Грег Сайпс
Стив Литтл
Стив Литтл
Джимми Татро
Джимми Татро
Джош Бренер
Джош Бренер
Янина Гаванкар
Янина Гаванкар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Могучие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Могучие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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