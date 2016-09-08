«Гамба»: Рецензия Киноафиши

Мыши атакуют!

На экраны выходит мультфильм о приключениях широко известного в Японии мышонка по имени Гамба. В этом году в прокате представлено немало анимационных проектов со всего мира в перерывах между тем, как крупные студии готовят к выпуску очередной «Зверополис», «В поисках Дори» и «Тайную жизнь домашних животных». В отличие от них про такие мультфильмы, как «Гамба» зритель практически ничего не слышал, а потому прокатная судьба в России у них не особо утешительная. Однако каждый новый не голливудский мультфильм, пытающийся выйти на мировой уровень, уже означает какое-то развитие и движение в лучшую сторону.

Кадр из фильма «Гамба»

Вообще, оригинальный мультсериал про Гамбу 1975 года является одним из самых любимых анимационных сериалов в Японии. Ему даже удалось занять 22 строчку в топе 100 самых лучших аниме в стране. Кроме того, в 1984-ом и в 1991-ом уже выходили полнометражные версии сериала, однако за пределы Японии удалось выйти только новой картине 2016 года. По сюжету мультфильма Гамба и его друг Толстячок однажды понимают, что устали от городской жизни и решают отправиться на поиски приключений, уплыв на корабле в океан. На судне они получают не самый радушный прием от местных мышей, но им приходится сменить гнев на милость, когда на корабль попадает малыш, который просит о помощи. Дело в том, что его родной остров захватили коварные ласки, которые не дают мышам спокойно и мирно существовать. Помочь соглашаются лишь немногие, и начинается кровопролитная война между большими хищниками и отважными мышами.

Кадр из фильма «Гамба»

Мультфильм, являющийся некой помесью «Рататуя» и «Мадагаскара», рассчитан на самую маленькую аудиторию, которой пока ещё не важна увлекательность сюжета. С юмором у «Гамбы» тоже проблемы, так как он там практически отсутствует. Зато авторы Томохиро Кавамура и Йосихиро Комори не забыли про любовную линию, которая, однако, не имеет особого развития и не приводит ни к какому завершению. По сути это мультфильм о том, как несколько мышей отправились на зов других мышей и вместе стали сражаться с врагом. А мораль отсюда такова – объединяйся, не сдавайся и побеждай. И так как речь идёт о войне, то в сюжете даже есть несколько действительно трагичных моментов, которые нечасто можно встретить в подобных мультфильмах.

Кадр из фильма «Гамба»

Вообще, довольно необычно видеть в прокате трехмерный японский мультфильм, так как куда привычнее узнавать об очередном проекте студии Ghibli. Но без характерных черт японской анимации в «Гамбе» не обошлось, и вы поймёте это, увидев глаза героев. Само качество мультипликации пока далеко от идеала, однако в целом картина выглядит на порядок лучших недавних китайских мультиков.

Сам же Гамба из-за большого количества других персонажей слегка теряется, а его звёздный час наступает лишь под конец. Все прочие герои довольно стереотипны: дружелюбная мышь, брутальная мышь, умная мышь, дерзкая, но добрая мышь и так далее. Вряд ли мультфильм ждёт такой же успех, как в Японии, однако пока что в прокате для детей нет ничего более подходящего.

Кадр из фильма «Гамба»

В российском прокате с 8 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гамба»

Трошина Олеся

Кадр из фильма «Гамба»