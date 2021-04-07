«Домоводство» — американское шоу, снятое в комедийном жанре. Сюжет разворачивается вокруг двух братьев и одной сестры, которые переживают не самое простое время в своей жизни. Сара работает детским психологом и живет маленькой квартире со своей женой Дениз и двумя маленькими детьми. Вся их семья очень страдает от нехватки денег. Том — классический представитель среднего класса. Он тоже живет с женой и двумя детьми, работает писателем и никак не может выйти из творческого кризиса. Самый младший брат Коннор является состоятельным владельцем большой компании. Не так давно он переехал в большой дом вместе со своей супругой и дочерью. Однако его жизнь далеко не так благополучна, как всем кажется.