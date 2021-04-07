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Постер к сериалу Домоводство
Постер к сериалу Домоводство
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Киноафиша Сериалы Домоводство
Домоводство (2021 - …) Home Economics
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Домоводство» — американское шоу, снятое в комедийном жанре. Сюжет разворачивается вокруг двух братьев и одной сестры, которые переживают не самое простое время в своей жизни. Сара работает детским психологом и живет маленькой квартире со своей женой Дениз и двумя маленькими детьми. Вся их семья очень страдает от нехватки денег. Том — классический представитель среднего класса. Он тоже живет с женой и двумя детьми, работает писателем и никак не может выйти из творческого кризиса. Самый младший брат Коннор является состоятельным владельцем большой компании. Не так давно он переехал в большой дом вместе со своей супругой и дочерью. Однако его жизнь далеко не так благополучна, как всем кажется.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тофер Грейс
Тофер Грейс Tom
Джимми Татро
Джимми Татро Connor
Карла Соуса
Карла Соуса Marina
Сашир Замата
Сашир Замата Denise
Лидия Порто
Лидия Порто
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Домоводство»
TBA
Сезон 3 Серия 1
21 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Домоводство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Домоводство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 22 эпизода
 
Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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