«Оборотень»: Рецензия Киноафиши

Завязка «Оборотня» довольно банальна: возлюбленные ПиДжей и Брианна приезжают в арендованный ими на пару дней коттедж в небольшом городке, в местном баре у них возникает конфликт с местными, а спустя пару часов парень находит растерзанное тело своей девушки во дворе дома. Это убийство становится первым в череде столь же жестоких расправ над женщинами в Снежной Лощине, и раскрыть эти преступления пытается офицер полиции Джон Маршалл – алкоголик с проблемами управления гневом, который едва ли контролирует собственную жизнь. Его коллеги усложняют ему работу, когда начинают верить, что в городе завелся оборотень.

Режиссер Джим Каммингс (он же исполнитель роли Маршалла) снял условный сиквел своего предыдущего фильма «Дорога грома». Как будто его герой Джим Арно выполнил данное дочери обещание и перевез ее в другой город, и, как он и предполагал, лучше не стало: пить и выходить из себя он стал больше, а понимать своего повзрослевшего ребенка еще меньше. Попытки пережить смерть матери Арно трансформировались в аналогичную проблему Маршалла, только с отцом. Арно довольно безуспешно доказывал окружающим, что все справляются с горем по-разному, Маршалл так же тщетно убеждает коллег, что зверская жестокость, с которой столкнулся их город, – дело рук человека, а не сверхъестественного существа. Маршалл разве что утратил пышные усы Арно.

Оборотень

Но если «Дорога грома» была драмеди, то в «Оборотне» Каммингс заступает на жанровую территорию ужасов, хотя и очень неуверенно. Ни саспенса, ни скримеров тут нет, эти самые зверские убийства режиссер будто стесняется показывать, и об их жестокости приходится судить со слов героев, да и сама история про оборотня оказывается скорее поводом пошутить над дремучестью местной полиции, чем мистической фабулой фильма. Гораздо интереснее Каммингс работает с главным героем и его фрустрацией из-за лени, невежества и суеверности почти всех сотрудников полиции в городе. Пока они строят теории об оборотнях и мечтают скинуть это дело, например, федералам, Маршалл ночует в библиотеке, чтобы разобраться в истоках мифа о гигантском кровожадном волке. За счет этого и создается большая часть, увы, немногочисленных комических моментов в «Оборотне»: Джон делится с коллегами теорией об очень высоком подозреваемом с коллекцией охотничьих ножей (иначе как можно было так покромсать жертв?), а в ответ слышит очередную байку про полнолуние. Он выглядит сумасшедшим, хотя единственный мыслит рациональными категориями.

Фильм вобрал в себя все существующие клише хорроров об оборотнях: огромные отпечатки лап на местах преступлений, полная луна и зловещая музыка, под которую в открывающих титрах появляется название, оформленное в характерной готической стилистике. И само собой в определенный момент Каммингс пытается заставить зрителя поверить в то, что катящийся по наклонной Маршалл и есть гроза Снежной Лощины. Но все это выглядит не как заурядность сценария или режиссуры, а как высмеивание банальностей, которыми часто изобилуют фильмы ужасов. Это своего рода проверка: поведется ли зритель на всю эту сверхъестественную чепуху подобно полицейским из Снежной Лощины?

Оборотень

В действительности же в своем фильме Каммингс берется за довольно простую мысль о том, что иной раз даже самый, казалось бы, порядочный человек оказывается хуже и страшнее зверя из детских сказок. При большом желании и с натяжкой в «Оборотне» можно усмотреть и критику токсичной маскулинности: «оборотень» убивает исключительно женщин, а в библиотеке Маршалл узнает, что во времена Средневековья они становились жертвами не какого-то инфернального волка, а мужчин, которым при свете полной луны просто было проще разглядеть свою жертву. Это вызывает у него недоумение. Почему всегда женщины? Приходится ли им и сегодня сталкиваться с аналогичной ненавистью? Но это единственный эпизод, затрагивающий данную тему; она скорее побочная, и потому Каммингс не пытается ее подробно разбирать.

«Оборотня» стоит посмотреть из-за его необычной жанровой принадлежности: немного хоррора, немного драмы и черной комедии. Но нужно быть готовым к довольно странному монтажу: повествование часто скачет между преступлением и дальнейшей работой Маршалла над его раскрытием, отчего постоянно возникает ощущение прерванной на середине истории. В целом, Каммингс снял неплохой фильм, но незнакомым с его творчеством лучше начать с «Дороги грома», которая получилась куда более проникновенной, чем «Оборотень».