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Шикарная свадьба
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шикарная свадьба

Спектакль Шикарная свадьба

Комедия положений про неудачливого жениха 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Искрометная комедия положений

«Шикарная свадьба» — это лёгкая и весёлая комедия положений, где всё крутится вокруг одного важного события — свадьбы. Жених и невеста готовятся к этому дню, но что делать, если в самый важный момент жених оказывается в постели с совершенно незнакомой девушкой и абсолютно ничего не помнит?

Запутанная ситуация
Герои спектакля приложат все усилия, чтобы спасти свадьбу, но каждый новый шаг только усложняет ситуацию. Их попытки, полные недоразумений и случайностей, приводят к забавным ситуациям, которые лишь усугубляют проблему.

Весёлый и лёгкий финал
Зрителей ждёт увлекательная и комическая история, полная неожиданных поворотов и ярких персонажей. Несмотря на все перипетии, спектакль завершится счастливым финалом, который подарит зрителям хорошее настроение и улыбки.

 

В ролях
Игорь Ларин
Владимир Курцеба
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
Софья Шуткина
Софья Шуткина
Нина Персиянинова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
1 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
8 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
15 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
22 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
29 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
5 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
12 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
18 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
25 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
9 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
16 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
23 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
3 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
6 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
13 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
20 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
27 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба

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