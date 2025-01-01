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Два мужа по цене одного
Билеты от 1000₽
Киноафиша Два мужа по цене одного

Спектакль Два мужа по цене одного

Звезды телесериалов в любовной коллизии оптимистического театра
Постановка
Театр комедии. Сцена на Олимпийском 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Искромётная комедия о семейной жизни

Сюжет

В центре комедии «Два мужа по цене одного» — молодая пара, решившая добавить остроты в свои отношения. Чтобы «взбодрить» семейную жизнь, супруги решают поиграть в «любовный треугольник» и вовлекают в свою интригу соседа. Всё могло бы остаться безобидной шуткой, если бы не неожиданный визит деспотичной тетушки главной героини, которая, не разобравшись в происходящем, начинает диктовать свои правила и уговаривать всех следовать ее задумкам, включая план по замужеству своей взрослой дочери.

Почему стоит посмотреть?

«Два мужа по цене одного» — это два часа смеха, остроумных диалогов и неожиданного поворота событий, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Режиссер
Дмитрий Бурханкин
В ролях
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Игорь Огурцов
Игорь Огурцов
Нина Персиянинова
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Татьяна Орлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:30 от 1000 ₽
28 июля
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
2 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
4 августа
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
9 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
11 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
16 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
18 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
23 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
25 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
30 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
1 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
6 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
8 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
13 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
15 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
20 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
22 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
27 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
29 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
4 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
6 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
11 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
13 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
18 октября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
20 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
25 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
27 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
2 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
3 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
8 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:00 от 1500 ₽
10 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
15 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
17 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
22 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
24 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
29 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного

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