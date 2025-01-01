Спектакль Два мужа по цене одного

Искромётная комедия о семейной жизни

Сюжет

В центре комедии «Два мужа по цене одного» — молодая пара, решившая добавить остроты в свои отношения. Чтобы «взбодрить» семейную жизнь, супруги решают поиграть в «любовный треугольник» и вовлекают в свою интригу соседа. Всё могло бы остаться безобидной шуткой, если бы не неожиданный визит деспотичной тетушки главной героини, которая, не разобравшись в происходящем, начинает диктовать свои правила и уговаривать всех следовать ее задумкам, включая план по замужеству своей взрослой дочери.

Почему стоит посмотреть?

«Два мужа по цене одного» — это два часа смеха, остроумных диалогов и неожиданного поворота событий, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.