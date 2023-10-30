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Постер телешоу Молодежка. 10 лет
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Киноафиша Сериалы Молодежка. 10 лет

Молодежка. 10 лет (2023 - 2023)

Molodezhka. 10 let 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 60 минут

О чем телешоу

Документальный проект посвящен многосерийной спортивной драме «Молодёжка». Прошло 10 лет после показа первых эпизодов. Актёры проекта вновь встретятся на съемочной площадке, чтобы вспомнить команду «Медведи», первые шаги на льду, романтические истории на экране, яркие эпизоды и встречи с фанатами. Многие актеры расскажут о том, какое влияние оказало участие в сериале на их жизнь - как творческую, так и личную. 777 поцелуев, 70 свиданий, 21 расставание, 9 свадеб — в сериале нашлось место не только для состязаний на льду.

В ролях
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Игорь Огурцов
Игорь Огурцов
Илья Коробко
Илья Коробко
Михаил Гаврилов-Третьяков
Михаил Гаврилов-Третьяков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Молодежка. 10 лет - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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