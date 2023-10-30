Документальный проект посвящен многосерийной спортивной драме «Молодёжка». Прошло 10 лет после показа первых эпизодов. Актёры проекта вновь встретятся на съемочной площадке, чтобы вспомнить команду «Медведи», первые шаги на льду, романтические истории на экране, яркие эпизоды и встречи с фанатами. Многие актеры расскажут о том, какое влияние оказало участие в сериале на их жизнь - как творческую, так и личную. 777 поцелуев, 70 свиданий, 21 расставание, 9 свадеб — в сериале нашлось место не только для состязаний на льду.