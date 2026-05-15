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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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, 2026
Si tu penses bien
Франция, Бельгия / драма
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0
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0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.5
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Монья Шокри
Gil
Нильс Шнайдер
Jacques
Rudgy Pajany
Hudo Maunier
Mina Kavani
Agnès
Усама Хеддам
Ibra
Клементин Селарье
Annah
Кристиан Бенедетти
Alain
Рабах Наит Уфелла
Даниэль Коэн
Le rabbin Dubaï
Себастьен Пудеру
Thaïs Garfinkiel
Thaïs
Catherine Israel
Mikveh woman
Режиссер
Жеральдин Накаш
Сценарист
Жеральдин Накаш
,
Дэвид Ламберт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Бельгия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 мая 2026
Дата выхода
16 сентября 2026
Франция
Производство
Liaison Cinématographique, Pan Cinema, Artémis Productions
Другие названия
Si tu penses bien, Think Good, Przemyśl to
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Отзывы о фильме
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