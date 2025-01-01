Меню
Персоны
Монья Шокри
Награды
Награды и номинации Моньи Шокри
Monia Chokri
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Моньи Шокри
Каннский кинофестиваль 2019
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Квир-пальма
Номинант
