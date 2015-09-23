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Постер сериала Модус
Постер сериала Модус
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Модус

Модус (2015 - 2017)

Modus 18+
Год выпуска 2015
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал TV4
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Наступает Рождество, и психолог, а в прошлом сотрудница ФБР Ингер Юханне Вик вместе с дочерьми Стиной и Линнеей хотят провести праздники в кругу семьи, но этому не суждено сбыться — Стина оказывается свидетельницей жестокого убийства местной телеведущей, но что хуже всего — убийца заметил ее. Однако Стина, будучи больной аутизмом, еще больше замыкается в себе и никому не рассказывает о том, что видела. Вскоре Ингер Юханне знакомится с Ингваром Нюманном из Национального бюро расследований, который предлагает ей вернуться в полицию — какое-то время назад Ингер ушла из ФБР, решив посвятить себя семье и написать парочку книг, но теперь ее знания и опыт снова могут пригодиться.

В ролях
В ролях
Анника Халлин
Самюель Фрелер
Грег Уайз
Грег Уайз
Хенрик Норлен
Хенрик Норлен
Герхард Хобберсторфен
Саймон Дж. Бергер
Саймон Дж. Бергер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Модус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Модус - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
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