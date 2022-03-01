Многосерийный драматический триллер «Праздник» – это история об идеальном отпуске, который превратился в кошмар. Компания отправилась на юг, чтобы насладиться солнцем и морским отдыхом. Четыре женщины, которые много лет крепко дружат, живут в великолепных виллах. Но в первый же день Кейт узнает страшную тайну: супруг изменяет ей. Выходные, о которых героиня так долго мечтала, становятся для нее настоящим испытанием после того, как она узнает, что любовницей мужа является одна из ее ближайших подруг.