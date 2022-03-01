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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Киноафиша Сериалы Праздник
Праздник (2022 - 2022) The Holiday
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Многосерийный драматический триллер «Праздник» – это история об идеальном отпуске, который превратился в кошмар. Компания отправилась на юг, чтобы насладиться солнцем и морским отдыхом. Четыре женщины, которые много лет крепко дружат, живут в великолепных виллах. Но в первый же день Кейт узнает страшную тайну: супруг изменяет ей. Выходные, о которых героиня так долго мечтала, становятся для нее настоящим испытанием после того, как она узнает, что любовницей мужа является одна из ее ближайших подруг.

Праздник - трейлер
Праздник
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лив Мяенес
Лив Мяенес
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Лара МакДоннел
Оуэн МакДоннелл
Оуэн МакДоннелл
Молли Макканн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Праздник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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