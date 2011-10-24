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Постер сериала 1790 год
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Киноафиша Сериалы 1790 год

1790 год (2011 - 2011)

Anno 1790 18+
Год выпуска 2011
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SVT1
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «1790 год» – это шведская историческая драма о Стокгольме конца XVIII века. В родной город с фронта Русско-шведской войны возвращается опытный военный врач Йохан Доод. Он собирается провести несколько месяцев в отпуске и вернуться на службу, но его судьбу переворачивает случайное участие в расследовании убийства. Когда комиссар одного из городских округов загадочным образом умирает, все внешние признаки указывают на сердечный приступ. Но Йохан замечает улику, подтверждающую насильственную смерть.

В ролях
В ролях
Филип Берг
Филип Берг
Ирма фон Платен
Саймон Дж. Бергер
Саймон Дж. Бергер
Йеспер Баркселиус
Йеспер Баркселиус
Фелиция Трудссон
Эмили Йонсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
1790 год - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 10 эпизодов
 
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