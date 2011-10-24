Сериал «1790 год» – это шведская историческая драма о Стокгольме конца XVIII века. В родной город с фронта Русско-шведской войны возвращается опытный военный врач Йохан Доод. Он собирается провести несколько месяцев в отпуске и вернуться на службу, но его судьбу переворачивает случайное участие в расследовании убийства. Когда комиссар одного из городских округов загадочным образом умирает, все внешние признаки указывают на сердечный приступ. Но Йохан замечает улику, подтверждающую насильственную смерть.