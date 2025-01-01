Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уильям Шетнер
Награды
Награды и номинации Уильям Шетнер
William Shatner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Уильям Шетнер
Золотой глобус 2005
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 1990
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2000
Худший актер века
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667