О персоне
Фильмография
Микеле Мелега
Michele Melega
Микеле Мелега
Дата рождения
1 июня 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.5
Третья персона
(2014)
Фильмография Микеле Мелега
Жанр
Драма
Мелодрама
Год
2014
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Третья персона
Third Person
драма, мелодрама
2014, США
