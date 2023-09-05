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Киноафиша Новости Смелая девушка противостоит бандитам в трейлере триллера «Выжившая»

Смелая девушка противостоит бандитам в трейлере триллера «Выжившая»

5 сентября 2023 16:14
Смелая девушка противостоит бандитам в трейлере триллера «Выжившая»

Во время съемок этого фильма умер Рэй Лиотта.

Отечественный дистрибьютор «Каропрокат» представил дублированный трейлер триллера «Выжившая» о девушке, оказавшейся в крайне экстремальных обстоятельствах. Картина является последним проектом покойного Рэя Лиотты — именно во время съемок этого фильма в мае 2022 года из-за проблем со здоровьем исполнитель ушел из жизни.

Основное действие разворачивается на фоне живописных пейзажей Доминиканской Республики. В центре сюжета — молодая девушка Роуз. Вместе с матерью Альмой и ее загадочным ухажером Дереком она отправляется в небольшое морское путешествие, однако неожиданно приятная прогулка под парусом выходит из-под контроля. На троицу нападают неизвестные лица, после чего Роуз оказывается в открытом море с бойфрендом матери. Добравшись до ближайшего острова, она понимает, что мужчина на самом деле не тот, за кого себя выдавал. Встав перед тяжелым выбором, главная героиня решает не бежать, а дать бой своим страхам и группе вооруженных головорезов.

Вместе с Лиоттой, сыгравшим одного из негодяев, в актерском составе задействованы Одейя Раш («Леди Берд»), Эрик Дэйн («Эйфория») и Саффрон Берроуз («Мир Дикого Запада»). Режиссером выступил Джон Барр, до этого снявший триллер с Томом Беренджером «Выжить любой ценой». Сценарий вместе с постановщиком написал Марк Джексон («Военная история», «Одна»).

Российская премьера «Выжившей» намечена на 12 октября.

Фото: Capstone Global
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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