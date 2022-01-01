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Алекса Хэвинз
Алекса Хэвинз
Alexa Havins
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Алекса Хэвинз
Alexa Havins
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Дата рождения
16 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Артижа, Нью-Мексико, США
Рост
157 см
Биография Алексы Хэвинз
Родилась 16 ноября 1980 года. Артижа, Нью-Мексико, США.
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Фильмография Алексы Хэвинз
Доверенность
драма, ужасы, триллер
2013, США
5.0
27 свадеб
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
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