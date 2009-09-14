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Постер сериала Отряд супергероев
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Киноафиша Сериалы Отряд супергероев

Отряд супергероев (2009 - 2013)

The Super Hero Squad Show 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Cartoon Network
Продолжительность сериала 19 часов 4 минуты

О чем сериал

Злодей Доктор Дум попытался захватить власть над миром с помощью артефакта, известного как «Меч Бесконечности», однако Железный Человек остановил его. Меч Бесконечности был разбит в ходе битвы на множество осколков, фракталов, которые упали на Город Супергероев.

Чтобы вновь вернуть себе силу Меча Бесконечности, Доктор Дум собрал огромное количество суперзлодеев и основал Смертоносный Легион, чтобы суперзлодеи отыскали для него все фракталы, каждый из которых обладает уникальной силой. Чтобы помешать Доктору Думу, Железный Человек возглавил команду под названием Отряд Героев, который состоит из Сокола, Халка, Серебряного Сёрфера, Тора, Росомахи и Рептила. Состав довольно непостоянный - периодически к ним присоединяются другие супергерои, чтобы сражаться с той или иной угрозой.

В ролях
В ролях
Стэн Ли
Стэн Ли
Том Кенни
Том Кенни
Трэвис Уиллингэм
Чарльз Адлер
Чарльз Адлер
Тара Стронг
Тара Стронг
Стивен Блум
Стивен Блум
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Отряд супергероев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 26 эпизодов
 
Отряд супергероев - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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