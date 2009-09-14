Злодей Доктор Дум попытался захватить власть над миром с помощью артефакта, известного как «Меч Бесконечности», однако Железный Человек остановил его. Меч Бесконечности был разбит в ходе битвы на множество осколков, фракталов, которые упали на Город Супергероев.

Чтобы вновь вернуть себе силу Меча Бесконечности, Доктор Дум собрал огромное количество суперзлодеев и основал Смертоносный Легион, чтобы суперзлодеи отыскали для него все фракталы, каждый из которых обладает уникальной силой. Чтобы помешать Доктору Думу, Железный Человек возглавил команду под названием Отряд Героев, который состоит из Сокола, Халка, Серебряного Сёрфера, Тора, Росомахи и Рептила. Состав довольно непостоянный - периодически к ним присоединяются другие супергерои, чтобы сражаться с той или иной угрозой.