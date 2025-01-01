Меню
Джордж Восковек
Jiří Voskovec
Джордж Восковек
Джордж Восковек
Jiří Voskovec
Дата рождения
19 июня 1905
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 июля 1981
Место рождения
Сазава, Чехия
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
7.6
Деньги или жизнь
(1932)
7.4
Где-то во времени
(1980)
Фильмография Джордж Восковек
7.4
Где-то во времени
Somewhere in Time
фэнтези, драма, мелодрама
1980, США
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
6.7
Афера на Тринидаде
Affair in Trinidad
драма, триллер, нуар
1952, США
7.6
Деньги или жизнь
Penize nebo zivot
комедия
1932, Чехословакия
