В больнице Де Сальву допрашивают, но он ничего не может вспомнить, а прямых доказательств убийств нет. Полиция, ведущая расследование, обращает внимание на укус на его руке, который мог быть оставлен последней жертвой его неудавшегося покушения. Но девушка из-за травмы головы не может уверенно опознать в Де Сальво нападавшего. Джону Боттомли приходится начать с обвиняемым игру в «кошки-мышки». Вина Альберта Де Сальво будет доказана по многочисленным косвенным уликам. В конце концов Альберто Де Сальво признается во всех убийствах при обстоятельствах, которые спустя много лет были признаны весьма сомнительными.
|8 октября 1968
|Австрия
|1 января 1969
|Бразилия
|1 мая 1969
|Великобритания
|18
|8 ноября 1968
|Германия
|18 декабря 1968
|Дания
|9 мая 1969
|Ирландия
|18
|2 января 1969
|Португалия
|16 октября 1968
|США
|30 октября 1968
|Франция
|7 декабря 1968
|Япония
|PG12
Интересно поданное расследование с попыткой в финальной части проникнуть в душу… Читать дальше…