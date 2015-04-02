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Постер фильма Бостонский душитель
5.3
Киноафиша Фильмы Бостонский душитель
5.3

Бостонский душитель

, 1968
The Boston Strangler
США / триллер, драма, криминал, детектив / 18+
Постер фильма Бостонский душитель
5.3

О фильме

В Бостоне и близлежащих районах в период с июня 1962 по январь 1964 годы были убиты и изнасилованы одиннадцать женщин. Полиция во главе с Джоном Боттомли находится в тупике. Преступник не оставляет практически никаких улик. Не помогает даже привлечение к расследованию экстрасенса. В конце концов, убийцу ловят. Преследуемый после одного из своих преступлений, он случайно попадает под машину и его задерживает полиция. Им оказывается Альберто Де Сальво, сантехник, имеющий прекрасную жену и двух детей.

В больнице Де Сальву допрашивают, но он ничего не может вспомнить, а прямых доказательств убийств нет. Полиция, ведущая расследование, обращает внимание на укус на его руке, который мог быть оставлен последней жертвой его неудавшегося покушения. Но девушка из-за травмы головы не может уверенно опознать в Де Сальво нападавшего. Джону Боттомли приходится начать с обвиняемым игру в «кошки-мышки». Вина Альберта Де Сальво будет доказана по многочисленным косвенным уликам. В конце концов Альберто Де Сальво признается во всех убийствах при обстоятельствах, которые спустя много лет были признаны весьма сомнительными.

В ролях

Тони Кертис
Тони Кертис
Albert DeSalvo
Генри Фонда
Генри Фонда
John S. Bottomly
Джордж Кеннеди
Phil DiNatale
Майк Келлин
Julian Soshnick
Херд Хэтфилд
Terence Huntley
Мюррэй Хэмилтон
Frank McAfee
Джефф Кори
John Asgeirsson
Сэлли Келлермэн
Dianne Cluny
Уильям Маршалл
Edward W. Brooke
Джордж Восковек
Джордж Восковек
Peter Hurkos
Режиссер Ричард Флайшер
Сценарист Эдвард Энхалт, Джеролд Фрэнк
Композитор Лайонел Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1968
Премьера в мире 8 октября 1968
Дата выхода
8 октября 1968 Австрия
1 января 1969 Бразилия
1 мая 1969 Великобритания 18
8 ноября 1968 Германия
18 декабря 1968 Дания
9 мая 1969 Ирландия 18
2 января 1969 Португалия
16 октября 1968 США
30 октября 1968 Франция
7 декабря 1968 Япония PG12
Бюджет $4 100 000
Сборы в мире $9 439
Производство 20th Century Fox
Другие названия
The Boston Strangler, Bostonski davitelj, El estrangulador de Boston, Der Frauenmörder von Boston, A bostoni fojtogató, Boston canavarı, Boston-kvæleren, Boston-stryparen, Bostonin kuristaja, Bostonský případ, Bostonstryparen, Dusiciel z Bostonu, Kôsatsu ma, Kveleren fra Boston, L'étrangleur de Boston, Lo strangolatore di Boston, O Estrangulador de Boston, O Homem Que Odiava as Mulheres, O strangalistis tis Vostonis, Ştrangulatorul din Boston, Wurger van Boston, Ο στραγγαλιστής της Βοστώνης, Бостонский душитель, Бостонський душитель, Бостънският удушвач, 勾魂手, 波士顿杀人王, 絞殺魔, 辣手人魔, Bostonský škrtič

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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