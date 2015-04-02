В Бостоне и близлежащих районах в период с июня 1962 по январь 1964 годы были убиты и изнасилованы одиннадцать женщин. Полиция во главе с Джоном Боттомли находится в тупике. Преступник не оставляет практически никаких улик. Не помогает даже привлечение к расследованию экстрасенса. В конце концов, убийцу ловят. Преследуемый после одного из своих преступлений, он случайно попадает под машину и его задерживает полиция. Им оказывается Альберто Де Сальво, сантехник, имеющий прекрасную жену и двух детей.

В больнице Де Сальву допрашивают, но он ничего не может вспомнить, а прямых доказательств убийств нет. Полиция, ведущая расследование, обращает внимание на укус на его руке, который мог быть оставлен последней жертвой его неудавшегося покушения. Но девушка из-за травмы головы не может уверенно опознать в Де Сальво нападавшего. Джону Боттомли приходится начать с обвиняемым игру в «кошки-мышки». Вина Альберта Де Сальво будет доказана по многочисленным косвенным уликам. В конце концов Альберто Де Сальво признается во всех убийствах при обстоятельствах, которые спустя много лет были признаны весьма сомнительными.