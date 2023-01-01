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Бэтмен против Черепашек-ниндзя Бэтмен против Черепашек-ниндзя
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Бэтмен против Черепашек-ниндзя, 2019

2019 / США
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О фильме

Бэтмен объединяется с Черепашками-ниндзя, чтобы остановить Шредера и Ра’с аль Гула.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Jake Castorena
В ролях
Troy Baker
Эрик Бауза
Эрик Бауза
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Кайл Муни
Барон Вон
Барон Вон
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Черепашки-ниндзя"
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
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Постер мультфильма Бэтмен против Черепашек-ниндзя 4 постера
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