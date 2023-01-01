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Бэтмен против Черепашек-ниндзя
Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
Бэтмен против Черепашек-ниндзя, 2019
2019 / США
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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О фильме
Бэтмен объединяется с Черепашками-ниндзя, чтобы остановить Шредера и Ра’с аль Гула.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Jake Castorena
В ролях
Troy Baker
Эрик Бауза
Даррен Крисс
Кайл Муни
Барон Вон
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма "Черепашки-ниндзя"
Рейтинг мультфильма
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голосов
7.1
IMDb
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4 постера
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