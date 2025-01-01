Меню
Алина Мазненкова
Алина Мазненкова
Дата рождения
17 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Пенза, СССР
В каком театре играет
Театральный центр «Вишневый сад»
Популярные фильмы
0.0
Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
(2022)
0.0
Время жениться
(2023)
0.0
Угнанная невеста
(2023)
Фильмография Алина Мазненкова
7
Участок № 13. Любовь вопреки
детектив
2025, Россия
Милая соседка
мелодрама
2024, Россия
Что он сказал?
драма, мелодрама
2024, Россия
Время жениться
мелодрама
2023, Россия
Угнанная невеста
мелодрама
2023, Россия
Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
мелодрама
2022, Россия
Летние каникулы
Letniye Kanikuly
мелодрама, комедия
2012, Россия
Другие проекты Алина Мазненкова
