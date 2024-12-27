Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Что он сказал?
1 постер
Киноафиша Сериалы Что он сказал?

Что он сказал? (2024 - 2024)

Chto on skazal? 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Даша прибирается в чужих домах, чтобы накопить на учёбу. Однажды ей не повезло стать свидетельницей семейного скандала в загородном коттедже Столярова. Богатый хозяин попал под перекрёстный огонь своей жены Маргариты и любовницы Леры. Его сразил инфаркт, но перед смертью он проговорил Даше загадочные слова: «Козлов и Оппель». Никто не успевает оправиться от шока, как происходит новая беда – в дом проникает пара вооружённых грабителей. Теперь трём женщинам придётся спасаться в лесу в компании молодого соседа-художника Майкла. Сумеет ли находчивая Даша выбраться из передряги и разгадать тайну последних слова Столярова? 

В ролях
В ролях
Зоя Мансурова
Зоя Мансурова
Стефан Де Дюрфор
Олег Филипчик
Олег Филипчик
Ирина Князьниделина
Ирина Князьниделина
Антон Фигуровский
Антон Фигуровский
Алина Мазненкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Что он сказал? - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше