Даша прибирается в чужих домах, чтобы накопить на учёбу. Однажды ей не повезло стать свидетельницей семейного скандала в загородном коттедже Столярова. Богатый хозяин попал под перекрёстный огонь своей жены Маргариты и любовницы Леры. Его сразил инфаркт, но перед смертью он проговорил Даше загадочные слова: «Козлов и Оппель». Никто не успевает оправиться от шока, как происходит новая беда – в дом проникает пара вооружённых грабителей. Теперь трём женщинам придётся спасаться в лесу в компании молодого соседа-художника Майкла. Сумеет ли находчивая Даша выбраться из передряги и разгадать тайну последних слова Столярова?