Москва. Город любви
Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
О спектакле

Музыкальный спектакль о Москве и любви

Приглашаем вас в музыкальный спектакль о прекрасном городе и его притягательной силе, где сбываются мечты. Артисты театра «Вишневый сад» под руководством А. Вилькина открывают завесу над волшебством Москвы.

Музыка и воспоминания

На сцене оживают картины из знакомых фильмов, звучат пронзительные мелодии: «Когда весна придёт, не знаю», «Старый клён», «Три года ты мне снилась». Песня «Добрый город» приглашает вас насладиться вечерним настроением столицы после трудового дня.

Романтика весенних и осенних вечеров

Вы услышите песни о Москве и о любви. Испытайте романтические чудеса купальской ночи на «Ивана Купалу», а затем окажитесь на летней площадке Московского парка отдыха. «Королева красоты» и «Король "Оранжевое лето"» приглашают на танец, а осенние песни «Боже, какой пустяк» и «Осенняя роса» заставят задуматься о быстротечности жизни.

Зимняя сказка

Завершит наш вечер зимняя картина, где вы насладитесь зимними пейзажами и ярмаркой, а также песнями: «Русская метелица», «А снег идёт». Спектакль становится настоящим настроением, сочетая в себе песни и стихи, являющиеся неотъемлемой частью сердца москвичей.

Дорогие москвичи! Это ваш город силы и любви!

В ролях
Георгий Марченко
Мария Ильякова
Алина Мазненкова
Федор Попов
Александр Волочиенко

Купить билет на спектакль Москва. Город любви

Помощь с билетами
Май
Июнь
30 мая суббота
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 600 ₽
12 июня пятница
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 600 ₽
28 июня воскресенье
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 600 ₽

