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Постер к сериалу Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
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Киноафиша Сериалы Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
Несколько дней из жизни доктора Калистратовой (2022 - …) Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» – это история о молодой женщине, которая работает врачом-гинекологом в небольшом городе. Местные жители знают ее не только как профессионала своего дела, но и как принципиального и честного человека. Отлаженная жизнь женщины меняется после того, как в своем кабинете она находит младенца с запиской, в которой всего два слова: «доктору Калистратовой». Отчество ребенка наталкивает героиню на мысль, что отцом малышки является ее экс-супруг.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Алина Мазненкова
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Ирина Жёлтикова
Владимир Цупка
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Несколько дней из жизни доктора Калистратовой - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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