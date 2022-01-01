Российский мелодраматический сериал «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» – это история о молодой женщине, которая работает врачом-гинекологом в небольшом городе. Местные жители знают ее не только как профессионала своего дела, но и как принципиального и честного человека. Отлаженная жизнь женщины меняется после того, как в своем кабинете она находит младенца с запиской, в которой всего два слова: «доктору Калистратовой». Отчество ребенка наталкивает героиню на мысль, что отцом малышки является ее экс-супруг.