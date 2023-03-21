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Киноафиша Сериалы Время жениться

Время жениться (2023 - …)

Время жениться 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Мелодраматический российский сериал «Время жениться» – это история о трех женщинах из одной семьи. Мать Евгения работает бухгалтером и держит своих дочерей под контролем. Люба всегда была ее радостью, а вот Вера причиняет немало хлопот. Но Женя даже не подозревает, что обе дочки винят во всех своих несчастьях именно ее. Мама настолько властная и заботливая, что буквально не дает им вздохнуть полной грудью. Чтобы избавиться от такой опеки, девушки решают пристроить маму замуж. Как раз в это время в их жизни появляется риелтор Кирилл.

В ролях
В ролях
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Алина Мазненкова
Иван Гришанов
Иван Гришанов
Михаил Коновалов
Михаил Коновалов
Олег Сурнов
Олег Сурнов
Владислав Резник
Владислав Резник
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Время жениться»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Время жениться - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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