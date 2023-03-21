Мелодраматический российский сериал «Время жениться» – это история о трех женщинах из одной семьи. Мать Евгения работает бухгалтером и держит своих дочерей под контролем. Люба всегда была ее радостью, а вот Вера причиняет немало хлопот. Но Женя даже не подозревает, что обе дочки винят во всех своих несчастьях именно ее. Мама настолько властная и заботливая, что буквально не дает им вздохнуть полной грудью. Чтобы избавиться от такой опеки, девушки решают пристроить маму замуж. Как раз в это время в их жизни появляется риелтор Кирилл.