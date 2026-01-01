Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старший сын («Свидание в предместье»)
Билеты от 800₽
Киноафиша Старший сын («Свидание в предместье»)

Спектакль Старший сын («Свидание в предместье»)

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

«Прощание в июне» Александра Вампилова в театральном центре «Вишневый сад»

В Московском театральном центре «Вишневый сад» состоится спектакль режиссёра Татьяны Архипцовой по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Эта история рассказывает о цепи свиданий, сочетающих в себе как неудачные и случайные моменты, так и светлые и теплые встречи. Спектакль затрагивает важные темы любви, дружбы и человеческих отношений.

Особенностью постановки является богатство музыкального сопровождения. Герои спектакля исполняют песни Юлия Черсановича Кима, которые были специально написаны для этой постановки, а также композиции Ольги Поповой и Татьяны Горчаковой. Это сделает представление особенно привлекательным для любителей лирических музыкальных комедий-притч.

История в названиях

Интересно, что «Свидание в предместье» — это первое название пьесы «Старший сын» Александра Вампилова. Лирическая музыкальная комедия-притча показывает всю гамму свиданий — от провальных до трогательных и счастливых, создавая атмосферу, напоминающую бразильский сериал.

Финал с надеждой

Несмотря на различные перипетии, в спектакле всё закончится хорошо: любимые встретятся, родные души объединятся. Это подарит зрителям радость и надежду, что в жизни всегда есть место для счастья.

Актёры спектакля

  • Сарафанов — з.а. РФ Вадим Райкин
  • Сильва — Александр Савельев, Тимофей Якомульский
  • Бусыгин — Георгий Марченко
  • Нина — София Зенцова, Алина Мазненкова
  • Васенька — Алексей Коваль
  • Макарская — Аксинья Олейник, Алена Дроздова
  • Кудимов — Тимофей Якомульский, Владимир Роганов
  • Сосед — з.а. РФ Янис Якобсонс, Валерий Новиков
  • Подруги — Мария Ильякова, Анастасия Козлова, Полина Некрасова
В ролях
Александр Савельев
Тимофей Якомульский
Георгий Марченко
Алина Мазненкова
Аксинья Олейник
Аксинья Олейник

Купить билет на спектакль Старший сын («Свидание в предместье»)

Помощь с билетами
Июнь
4 июня четверг
19:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

Фотографии

Старший сын («Свидание в предместье») Старший сын («Свидание в предместье») Старший сын («Свидание в предместье») Старший сын («Свидание в предместье») Старший сын («Свидание в предместье») Старший сын («Свидание в предместье»)

В ближайшие дни

Завтрак у предводителя
12+
Комедия Премьера

Завтрак у предводителя

28 мая в 20:00 Et Cetera Александра Калягина
от 2000 ₽
Mystic Show
6+
Детский Цирк

Mystic Show

6 июня в 15:00 Центральный дом актера
от 2000 ₽
Щелкунчик
6+
Детский Кукольный

Щелкунчик

30 мая в 12:00 Точка ру
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше