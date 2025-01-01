Спектакль Чужим добром не наживешься

Заваруха в доме помещика Грознова

В доме помещика Грознова разгорелись настоящие страсти! Жена помещика, Аделаида Павловна, натура эксцентричная и увлекающаяся, влюбилась в питерского журналиста Ухарева. А сестрица ее, Оленька, нашла свою любовь в литераторе Олеговиче. В то время как помещик, не подозревающий о таких интригах, решает развлечь свою супругу к дню ее рождения, он приглашает на праздник... кого бы вы думали? Конечно же, Ухарева и Олеговича!

Однако, как оказалось, эти двое являются ярыми противниками! На сцене развернется настоящая комедия недоразумений, где каждый шаг может стать причиной новой забавной ситуации.

Творческий гений Сологуба

Настоящий мастер анекдотических сюжетов, Сологуб умело закручивает интригу, высекая искры острого юмора. Его пьесы отличаются динамичным развитием событий и яркими персонажами, что делает каждое представление увлекательным и незабываемым.

Классика на сцене

Не упустите возможность увидеть, как на сцене оживает настоящая классика! Этот спектакль обещает быть захватывающим, полным смеха и неожиданных поворотов. Приходите и убедитесь сами!