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Чужим добром не наживешься
Билеты от 600₽
Киноафиша Чужим добром не наживешься

Спектакль Чужим добром не наживешься

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 2 часа (1 антракт)
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Заваруха в доме помещика Грознова

В доме помещика Грознова разгорелись настоящие страсти! Жена помещика, Аделаида Павловна, натура эксцентричная и увлекающаяся, влюбилась в питерского журналиста Ухарева. А сестрица ее, Оленька, нашла свою любовь в литераторе Олеговиче. В то время как помещик, не подозревающий о таких интригах, решает развлечь свою супругу к дню ее рождения, он приглашает на праздник... кого бы вы думали? Конечно же, Ухарева и Олеговича!

Однако, как оказалось, эти двое являются ярыми противниками! На сцене развернется настоящая комедия недоразумений, где каждый шаг может стать причиной новой забавной ситуации.

Творческий гений Сологуба

Настоящий мастер анекдотических сюжетов, Сологуб умело закручивает интригу, высекая искры острого юмора. Его пьесы отличаются динамичным развитием событий и яркими персонажами, что делает каждое представление увлекательным и незабываемым.

Классика на сцене

Не упустите возможность увидеть, как на сцене оживает настоящая классика! Этот спектакль обещает быть захватывающим, полным смеха и неожиданных поворотов. Приходите и убедитесь сами!

Режиссер
Сергей Ковалев
В ролях
Игорь Бровин
Валерий Новиков
Валерий Новиков
Алина Мазненкова
Георгий Марченко
Мария Ильякова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
12 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

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