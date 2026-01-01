Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Мейсон Гэмбл
Mason Gamble
Киноафиша
Персоны
Мейсон Гэмбл
Мейсон Гэмбл
Mason Gamble
Дата рождения
16 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Академия Рашмор
(1998)
7.2
Дорога на Арлингтон
(1998)
5.6
Деннис-мучитель
(1993)
Фильмография Мейсон Гэмбл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Семейный
Триллер
Год
Все
2010
1998
1996
1993
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
4.7
Гольф в королевстве
Golf in the Kingdom
драма
2010, США
7.6
Академия Рашмор
Rushmore
драма, комедия
1998, США
7.3
Дорога на Арлингтон
Arlington Road
драма, триллер
1998, США
5.4
Неистребимый шпион
Spy Hard
боевик, комедия
1996, США
5.6
Деннис-мучитель
Dennis the Menace
комедия, семейный
1993, США
