Деннис-мучитель стал настоящим красавчиком и ушел из кино: вы ахнете при виде актера

Мейсон Гэмбл стал настоящей звездой еще в детстве, когда сыграл главную роль в комедии «Деннис-мучитель». Зрители остались в восторге от молодого актера и были уверены, что мальчика ждет успешное будущее. Однако жизнь Гэмбла сложилась совершенно по-другому.

Так, после участия в ленте Мейсон принял участие еще в нескольких проектах. Его можно увидеть, например, в сериале «Скорая помощь» или в фильме «Гаттака». Однако со временем ему начали предлагать все меньше и меньше ролей, поэтому в 2011 году он принял решение навсегда уйти из кино.

После завершения карьеры звезда экрана сначала выучился на стоматолога, а потом переквалифицировался в ученого. Он получил степень по биологии и теперь занимается научными исследованиями в Институте окружающей среды и устойчивого развития в Лос-Анджелесе.

При этом Мейсон старается вести весьма закрытый образ жизни. Он не ведет социальных сетей, и лишь изредка его снимки появляются в СМИ. Как отмечают пользователи Сети, прошедшие годы сделали из актера настоящего красавца, а его отсутствие на экранах — это большое упущение.