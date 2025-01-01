Меню
Джадд Херш
Награды
Награды и номинации Джадда Херша
Judd Hirsch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джадда Херша
Оскар 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1981
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
