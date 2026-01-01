Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мартин Габел
Martin Gabel
Мартин Габел
Мартин Габел
Martin Gabel
Дата рождения
19 июня 1912
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 мая 1986
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Криминальная полоса в прессе США
(1952)
7.1
Четырнадцать часов
(1951)
6.9
Жил-был обманщик
(1970)
Фильмография Мартин Габел
8
Фильмы
8
Актер
8
5.9
Первый смертельный грех
The First Deadly Sin
триллер
1980, США
6.9
Жил-был обманщик
There Was a Crooked Man...
боевик, драма, комедия, вестерн
1970, США
5.9
Леди в цементе
Lady in Cement
комедия, криминал, драма
1968, США
6.7
Марни
Marnie
триллер, мелодрама, криминал
1964, США
6.3
До свидания, Чарли
Goodbye Charlie
мелодрама, комедия, фэнтези
1964, США
6.2
История Джеймса Дина
The James Dean Story
биография, документальный
1957, США
7.2
Криминальная полоса в прессе США
Deadline - U.S.A.
криминал, драма, нуар
1952, США
7.1
Четырнадцать часов
Fourteen Hours
драма, нуар
1951, США
