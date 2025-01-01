Меню
Джеймс Дин
Награды и номинации Джеймс Дин
Оскар 1957
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1956
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1957
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1956
Special Achievement Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
