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Яцек Брачак Jacek Braciak
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Яцек Брачак

Jacek Braciak

Дата рождения
12 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Волынь 7.7
Волынь (2016)
Духовенство 7.4
Духовенство (2018)
Дорожный патруль 7.3
Дорожный патруль (2013)

Фильмография Яцек Брачак

Брат 6.4
Брат Brat
драма 2025, Польша / Чехия
Смотреть трейлер
Маленькая роза 2 5.9
Маленькая роза 2 Różyczka 2
драма, исторический 2023, Польша
Кос 7.2
Кос Kos
драма, исторический 2023, Польша
Смотреть трейлер
Женщина из… 6.7
Женщина из… Kobieta z...
драма 2023, Польша / Швеция
Не оставляй следов 7.1
Не оставляй следов Zeby nie bylo sladów
драма 2021, Чехия / Франция / Польша
Моя чудесная жизнь 5.9
Моя чудесная жизнь Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама 2021, Польша
Мистер Т. 6.1
Мистер Т. Pan T.
комедия, драма 2019, Польша
Духовенство 7.4
Духовенство Kler
драма 2018, Польша
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