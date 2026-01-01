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Фильмография
Яцек Брачак
Jacek Braciak
Киноафиша
Персоны
Яцек Брачак
Яцек Брачак
Jacek Braciak
Дата рождения
12 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Волынь
(2016)
7.4
Духовенство
(2018)
7.3
Дорожный патруль
(2013)
Фильмография Яцек Брачак
6.4
Брат
Brat
драма
2025, Польша / Чехия
Смотреть трейлер
5.9
Маленькая роза 2
Różyczka 2
драма, исторический
2023, Польша
7.2
Кос
Kos
драма, исторический
2023, Польша
Смотреть трейлер
6.7
Женщина из…
Kobieta z...
драма
2023, Польша / Швеция
7.1
Не оставляй следов
Zeby nie bylo sladów
драма
2021, Чехия / Франция / Польша
5.9
Моя чудесная жизнь
Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама
2021, Польша
6.1
Мистер Т.
Pan T.
комедия, драма
2019, Польша
7.4
Духовенство
Kler
драма
2018, Польша
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