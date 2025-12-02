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Постер фильма Брат
6.4
Брат - Трейлер
Киноафиша Фильмы Брат
6.4

Брат

, 2025
Brat
Польша, Чехия / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Брат
6.4
Пойду 0
Не пойду 0
Брат - Трейлер
Брат  Трейлер

О фильме

14-летний Дэвид мог бы когда-нибудь стать чемпионом по дзюдо, если бы не его взрывной характер и агрессия, которую ему трудно контролировать. И это единственное наследие, которое он получил от своего жестокого отца, отбывающего тюремный срок. Дэвид старается оправдать ожидания матери, одновременно заботясь о девятилетнем брате. У него появляется шанс изменить свою жизнь, когда его приглашают на важный турнир по дзюдо.

В ролях

Филипп Вилкомирски
Dawid
Титус Шимчук
Michal
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Agnieszka
Юлиян Свежевски
Юлиян Свежевски
Coach Konrad
Яцек Брачак
Marcel
Томаш Шухардт
Томаш Шухардт
Piotr Pilitowski
Якуб Каменьский
Prisoner
Julian Zbiróg
Slawek
Kamil Panas
Slawek's friend
Maja Rejniak
Player
Lena Swed
Maja
Режиссер Мацей Собещанский
Сценарист Grzegorz Puda, Мацей Собещанский
Композитор Антони Лазаркевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Чехия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 17 мая 2026
Премьера в мире 2 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Польша
Производство Apple Film Production, Studio Produkcyjne Orka, Instytut Kultury Miejskiej Gdansk
Другие названия
Brat, Qardaş

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 19 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Брат - Трейлер
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Отзывы о фильме

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