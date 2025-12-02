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14-летний Дэвид мог бы когда-нибудь стать чемпионом по дзюдо, если бы не его взрывной характер и агрессия, которую ему трудно контролировать. И это единственное наследие, которое он получил от своего жестокого отца, отбывающего тюремный срок. Дэвид старается оправдать ожидания матери, одновременно заботясь о девятилетнем брате. У него появляется шанс изменить свою жизнь, когда его приглашают на важный турнир по дзюдо.
|5 декабря 2025
|Польша