Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магдалена Бочарска Magdalena Boczarska
Киноафиша Персоны Магдалена Бочарска

Магдалена Бочарска

Magdalena Boczarska

Дата рождения
12 декабря 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Последняя семья 7.5
Последняя семья (2016)
Розочка 7.0
Розочка (2010)
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой 7.0
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой (2017)

Фильмография Магдалена Бочарска

Жанр
Год
Лангер 5.5
Лангер
триллер 2025, Польша
Memories of Insignificance 5.8
Memories of Insignificance Zapiski smiertelnika
драма 2025, Польша
Ограбление 6.2
Ограбление Napad
криминал, драма 2024, Польша
Смотреть трейлер
Девушка и космонавт 4.9
Девушка и космонавт
драма, мелодрама, фантастика 2023, Польша
Маленькая роза 2 5.9
Маленькая роза 2 Różyczka 2
драма, исторический 2023, Польша
Неукротимая страсть 4
Неукротимая страсть Heaven in Hell
драма, мелодрама 2023, Польша
Мертвая хватка 6.1
Мертвая хватка
драма, криминал, триллер 2022, Польша
Магнезия 5.1
Магнезия Magnezja
криминал, драма, вестерн 2020, Польша
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой 7
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej
биография, комедия, драма 2017, Польша
Последняя семья 7.5
Последняя семья Ostatnia rodzina
драма, биография 2016, Польша
В укрытии 5.6
В укрытии W ukryciu
драма 2013, Польша
Детский блюз 4.1
Детский блюз Bejbi blues
драма 2012, Польша
Розочка 7
Розочка Rózyczka
исторический, мелодрама, драма 2010, Польша
Тестостерон 5
Тестостерон Testosteron
комедия 2007, Польша
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: помните ли вы «Служебный роман» – ответы на 7 вопросов покажут
Гарсон, теста мне! Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с официантками
1 835 263 просмотра — и цифры продолжают расти: новая серия «Маши и Медведя» под названием «Один к одному» внезапно взорвала интернет
«Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль" с выпученными глазами»: кажется, «Первый отдел» больше не фаворит у зрителей НТВ
Плюнула на НТВ с его «Извозчиками» и переключила на Первый — в их новом сериале растворилась уже через 5 минут: «100% рекомендую»
Пересильд может отдыхать: Роскосмос выдал тайные архивы ради нового космического фильма — кассовые сборы будут бешенными
«Город, в котором невозможно исчезнуть»: раскрыто главное место действия 2 сезона «Подслушано в Рыбинске» — не Питер и не Казань
Попахивает плагиатом: у Миядзаки был свой Шерлок Холмс — японское аниме 80-х неожиданно оказалось похоже на советский хит с Ливановым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше