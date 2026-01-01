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Фильмография
Мэтт Бушнелл
Matt Bushell
Киноафиша
Персоны
Мэтт Бушнелл
Мэтт Бушнелл
Matt Bushell
Дата рождения
8 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Менталист
(2008)
8.0
Обмани меня
(2009)
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
(2017)
Фильмография Мэтт Бушнелл
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
5.7
S.W.A.T.: Огненная буря
S.W.A.T.: Fire-Fight
боевик
2011, США
Смотреть трейлер
7.5
Никита
драма, боевик, криминал
2010, США
8
Обмани меня
драма, криминал, детектив
2009, США
8.3
Менталист
драма, криминал, детектив
2008, США
7
Сумерки
Twilight
фэнтези, мелодрама
2008, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.2
Любовь вне правил
Leatherheads
драма, мелодрама, спорт, комедия
2007, США
Смотреть трейлер
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