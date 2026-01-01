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Мэтт Бушнелл Matt Bushell
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Мэтт Бушнелл

Matt Bushell

Дата рождения
8 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Менталист 8.3
Менталист (2008)
Обмани меня 8.0
Обмани меня (2009)
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов (2017)

Фильмография Мэтт Бушнелл

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал 2017, США
Морская полиция: Новый Орлеан 7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал 2014, США
S.W.A.T.: Огненная буря 5.7
S.W.A.T.: Огненная буря S.W.A.T.: Fire-Fight
боевик 2011, США
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Никита 7.5
Никита
драма, боевик, криминал 2010, США
Обмани меня 8
Обмани меня
драма, криминал, детектив 2009, США
Менталист 8.3
Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
Сумерки 7
Сумерки Twilight
фэнтези, мелодрама 2008, США
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Билеты
Любовь вне правил 6.2
Любовь вне правил Leatherheads
драма, мелодрама, спорт, комедия 2007, США
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