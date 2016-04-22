«Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение»: Рецензия Киноафиши

Побудь в моей шкуре

Чаще всего волков принято изображать злыми, страшными и готовыми разорвать на кусочки первого встречного. Но главный герой этой истории по кличке Серый (Александр Петров) — волк другого толка. Вождь его племени Магра (Сергей Безруков) чтит древние законы предков, и насилие без необходимости не приемлет. Но время его правления близится к концу, поэтому пришло время выбрать себе достойную замену. Решить, кто же станет новым вожаком, должен поединок между абсолютно лишённым серьёзности Серым и Безухим, который жаждет установить жестокую диктатуру. Однако для нашего героя ситуация омрачается, когда после очередной вытворенной им глупости, его возлюбленная Бьянка (Елизавета Боярская), так и не дождавшись предложения руки и сердца, дает волку от ворот поворот. Подавленный, он ищет способ измениться и вернуть волчицу, и в этом ему помогает цыганка Мами, предложившая испить волшебного напитка. Но каково же удивление волка, когда утром он просыпается в отару, а вместо острых клыков и когтей у него появились рога и копыта.

Кадр из фильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

Режиссерский дебют Максима Волкова и Андрея Галата создавался из идей огромного количества самых разношёрстых сценаристов. Среди них можно встретить представителя зарубежья Нила Ландау, из-под пера которого недавно в прокат вышла мультипликационная лента «Лунный флаг», творческую группу «сахар 1kg», которой принадлежит авторство фильмов «Ёлки 2» и «Призрак», а также Максима Свешникова, одного из самых продуктивных работников студии «Мельница». Совместными усилиями эти люди создали нечто такое, что является большим скачком вперед для российской анимации. Не секрет, что сейчас она стремительно развивается, а вместе с тем совершенствуются и технологии. Однако в этом огромном массиве выпускаемой ежемесячно продукции есть такие авторы, которые растрачивают прогресс впустую ввиду отсутствия сильного сценария. А Волков и Галат, напротив, подошли к проекту со всесторонней серьёзностью, уделив равную долю внимания каждой составляющей хорошего мультфильма.

Кадр из фильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

Во-первых, сама история, хоть и стара как мир, всегда хороша для повторения. Сюжетов об абсурдных превращениях, о чужом среди своих и своём среди чужих, а также о противоборствующих группировках очень и очень много. Да и ассоциаций с другими мультфильмами во время просмотра возникает немало, взять хотя бы эпизод испития зелья ради того, чтобы вернуть любимую, который в некоторых деталях повторяет «Шрека 2». Но тем не менее авторы сумели создать на изрытой почве нечто своенравное и уникальное. Во-вторых, здесь отсутствуют какие-либо намеки на сортирный юмор и неуместные пошлости, что стало повсеместным явлением современности. Зато присутствуют такие моменты, которые смогут рассмешить не только самых маленьких зрителей. И за это картине огромный и жирный плюс. В-третьих, анимация действительно отличается от всего, что было до этого. Недочёты и шероховатости, безусловно, еще остаются, но всему свое время. Животные тут, хоть и не прорисованы на уровне «Зверополиса», выполнены с уважением к деталям. К этому ещё можно добавить красочные пейзажи, состоящие из лиловых, синих и других красивых оттенков, которые выглядят весьма достойно. Ну а зернистая артхаусная вставка сна Серого так и вовсе передаёт привет «Ёжику в тумане». Она не совсем вписывается в общую концепцию, но реализована стильно.

Кадр из фильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

И во всем мультфильме чувствуется самобытность, трепетное отношение и кропотливая работа его создателей. Нет ощущения, что авторы лишь пытались угнаться за кем-то и прыгнуть выше головы, потому что они создали нечто особенное и собственное. Исконно русский мотив там тоже присутствует, особенно в неожиданном звучании песни «Седая ночь» на вечеринке. Отношение к этому эпизоду складывается противоречивое, но ясно, что таким образом авторы явно решили сыграть на ностальгии взрослых зрителей. Мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» можно смело показывать детям, не боясь о его дурном влиянии на сознание ребёнка. Он также действительно достоин демонстрации в международном прокате, потому что таким не стыдно поделиться с другими.

Кадр из фильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

В российском прокате с 28 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

Трошина Олеся