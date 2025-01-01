Menu
Andrey Rozhkov
Date of Birth
28 March 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya 8.4
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya (2024)
Delhi Safari 6.5
Delhi Safari (2011)
Grisha Subbotin 6.2
Grisha Subbotin (2022)

Filmography

Genre
Year
Kilovattino
Kilovattino
Comedy 2025, Russia
Yolki 12
Yolki 12 Yolki 12
Comedy 2025, Russia
Gde ty?
Romantic, Family 2025, Russia
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya 8.4
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Yolki 11 6
Yolki 11 Yolki 11
Comedy 2024, Russia
Grisha Subbotin 6.3
Grisha Subbotin Grisha Subbotin
Comedy 2022, Russia
Superliga
Superliga
Reality-TV 2021, Russia
Harvie and the Magic Museum 3.5
Harvie and the Magic Museum Hurvínek a kouzelné muzeum
Animation, Family, Adventure 2018, Russia / Czechia / Belgium / Denmark
Vezuchiy sluchay 4.6
Vezuchiy sluchay Vezuchiy sluchay
Comedy 2017, Russia
Bumazhki
Bumazhki
Children's 2015, Russia
MULT v kino. Vypusk # 5 5.8
MULT v kino. Vypusk # 5 MULT v kino. Vypusk # 5
Animation 2015, Russia
Nerealnaya istoriya
Nerealnaya istoriya
Comedy 2011, Russia
Friends: Naki on the Monster Island 5.9
Friends: Naki on the Monster Island Friends: Mononokeshima no Naki
Animation 2011, Japan / Canada
Delhi Safari 6.5
Delhi Safari Delhi Safari
Animation, Family 2011, India
