Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Date of Birth
28 March 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
8.4
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya
(2024)
6.5
Delhi Safari
(2011)
6.2
Grisha Subbotin
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Comedy
Family
Reality-TV
Romantic
Year
All
2025
2024
2022
2021
2018
2017
2015
2011
All
14
Films
10
TV Shows
4
Actor
13
Voice
1
Kilovattino
Comedy
2025, Russia
Yolki 12
Yolki 12
Comedy
2025, Russia
Gde ty?
Romantic, Family
2025, Russia
8.4
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya
Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Watch trailer
6
Yolki 11
Yolki 11
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
6.3
Grisha Subbotin
Grisha Subbotin
Comedy
2022, Russia
Superliga
Reality-TV
2021, Russia
3.5
Harvie and the Magic Museum
Hurvínek a kouzelné muzeum
Animation, Family, Adventure
2018, Russia / Czechia / Belgium / Denmark
Watch trailer
4.6
Vezuchiy sluchay
Vezuchiy sluchay
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
Bumazhki
Children's
2015, Russia
5.8
MULT v kino. Vypusk # 5
MULT v kino. Vypusk # 5
Animation
2015, Russia
Nerealnaya istoriya
Comedy
2011, Russia
5.9
Friends: Naki on the Monster Island
Friends: Mononokeshima no Naki
Animation
2011, Japan / Canada
Watch trailer
6.5
Delhi Safari
Delhi Safari
Animation, Family
2011, India
Watch trailer
