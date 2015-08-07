Мудрый лось Аристотель и непоседливый дятел Тюк-Тюк живут в ярком бумажном мире, состоящем из картона, скрепок, кнопок и прочих канцелярских мелочей. Верные друзья призывают зрителей всего на 5 минут оторваться от гаджетов, чтобы разгадать с ними очередную загадку и собственными руками создать нового персонажа бумажного царства. Этот познавательный интерактивный мультфильм построен как детективный сериал для самых маленьких, где Аристотель, несомненно, за Шерлока Холмса, а Тюк-Тюк за верного Ватсона. Из серии в серию вместе с героями юные зрители могут вырезать котозайца, кита, летучую мышь, аэроплан и даже собственную летающую тарелку. Оригинальная идея сериала была высоко оценена на международном фестивале анимации в Китае, где «Бумажки» получили премию Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».

