Валера Канищев Waléra Kanischtscheff
Валера Канищев

Waléra Kanischtscheff

Дата рождения
12 ноября 1975
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Львов, Украина

Вавилон-Берлин 7.9
Вавилон-Берлин (2017)
Рокси 7.1
Рокси (2022)
Вкус ночи 7.1
Вкус ночи (2010)

Рокси 7.1
Рокси Roxy
комедия, триллер 2022, Германия / Бельгия / Грузия
Вавилон-Берлин 7.9
Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер 2017, Германия
Байконур 6.4
Байконур Baikonur
комедия, драма, мелодрама 2011, Германия / Россия / Казахстан
Вкус ночи 7.1
Вкус ночи Wir sind die Nacht / We Are The Night
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма 2010, Германия
Снежная страна 6.1
Снежная страна Snowman's Land
комедия, криминал 2010, Германия
Юрка - сын командира 6.2
Юрка - сын командира Yurka - syn komandira
драма 1985, СССР
