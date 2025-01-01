Меню
О персоне
Фильмография
Валера Канищев
Waléra Kanischtscheff
Валера Канищев
Валера Канищев
Waléra Kanischtscheff
Дата рождения
12 ноября 1975
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Львов, Украина
Популярные фильмы
7.9
Вавилон-Берлин
(2017)
7.1
Рокси
(2022)
7.1
Вкус ночи
(2010)
Фильмография Валера Канищев
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
2017
2011
2010
1985
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актриса
6
7.1
Рокси
Roxy
комедия, триллер
2022, Германия / Бельгия / Грузия
7.9
Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер
2017, Германия
6.4
Байконур
Baikonur
комедия, драма, мелодрама
2011, Германия / Россия / Казахстан
7.1
Вкус ночи
Wir sind die Nacht / We Are The Night
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Снежная страна
Snowman's Land
комедия, криминал
2010, Германия
6.2
Юрка - сын командира
Yurka - syn komandira
драма
1985, СССР
