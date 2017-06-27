«Преисподняя»: Рецензия Киноафиши

Не местью едины

Саид (Дар Салим) кардиохирург. Его уважают коллеги, а дома ждет красавица-жена Стине (Стине Фишер Кристенсен) с сыном под сердцем. Счастливую жизнь омрачает только связь с родней: младший брат Саида попал в банду и, по всей видимости, уже давно достал его, выпрашивая деньги. Запуганный Ясин (его сыграл брат режиссера) был как-то не к месту на званом ужине в честь ребенка и беременной женщины. Саид отказывается дать брату крупную сумму денег и выпроваживает его, не пустив даже на порог квартиры. Вскоре Ясина доставляют в госпиталь. Двадцатилетнего парнишку избили до смерти. Полиция не спешит искать виновного в его смерти, и старший брат берет дело в свои руки.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Фенар Ахмад решил не ограничиваться рамками одного жанра, смело смешав супергеройское кино с криминальной драмой. В итоге получилось нечто промежуточное. «Преисподняя» не выходит на уровень задиристого экшена с очередной вариацией супергероя в нелепом костюме (но обмундирование «грозы всех злодеев» Дар Салим все же примеряет), довольствуясь схожестью с боевиками, что режиссер смотрел в детстве. Не может фильм похвастаться и нюансированной проработкой характеров, делающей притягательным и защитника слабых, и наслаждающегося властью бандита. Оммаж «Пушеру» Николаса Виндинга Рефна в начале ленты лишь подчеркивает то, что заблудшие души у коллеги Фенара Ахмада выходят волнительнее, рельефнее и не столь однозначными.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Глупость и обаяние персонажей ранних фильмов Рефна ритмично давит на жалость и подводит к той грани, когда отчаяние и загнанность медленно сходят с экрана, чтобы еще долго беспокоить зрителя. Образы из «Пушера» и «Истекающего кровью», например, по-хорошему навязчивы: они приковывают к себе, интенсифицируют ощущение безысходности и подчеркивают близость криминала. Саид и его антагонист (Али Сиванди) в «Преисподней» больше работают как эффектные мессенджеры и о пульсирующей в венах Тонни (Мадс Миккельсен), Франка и Лео (Ким Бодния сыграл обоих) агонии, приводящей к роковым последствиям, знают только понаслышке. Датский режиссер иракского происхождения пытается по мере сил развлекать зрителя, и упор на зрелищность в духе боевиков не требует от «Преисподней» нервного напряжения криминальных драм Рефна.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Протагонист у Фенара Ахмада ожидаемо импульсивен, подчеркнуто брутален, недальновиден и самоуверен. Бунт Саида чудом длится больше нескольких минут и доходит до взрыва легковушек плохих парней, при этом мотивы кардиохирурга, ищущего убийцу брата, лежат на поверхности. «Преисподняя» подпитывается сразу из нескольких источников. Фенар Ахмад переплетает вину и муки совести с проблемой адаптации беженцев из Ирака в благополучной Дании и местью, чья безудержная дерзость не приносит покоя, а обрубает слабеющие на глазах связи с другими людьми.

Кадр из фильма «Преисподняя»

О жизни иракцев в Копенгагене Ахмад умудряется говорить резко, не сбиваясь в выкрикивание, быть может, правильных, но односторонних лозунгов. Режиссер не пытается облагородить персонажей «Преисподней», не делает каждого из родственников Саида мучеником, которому все обязаны, но и не обливает грязью окружающих мстителя людей. В конфликтах мучимого совестью мстителя с женой, полицией, отцом и преступной группировкой время от времени проявляется правдивая сложность отношений между представителями разных культур, преподносимая Ахмадом без прикрас и явных банальностей.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Преисподняя»